شقير: الاستمرار بالاعتداء على الطيور المهاجرة جريمة بحق الوطن

رأى وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ خلال حفل اطلاق طوابع ​الطيور المهاجرة​، في ​القصر الجمهوري​ برعاية رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، "ان من غير المسموح الاستمرار بالاعتداء على الطيور المهاجرة، الذي يشكل جريمة بحق الوطن"، لافتا الى أن إدارتنا للبلاد لا تقتصر على العمران والاقتصاد بل أهم واجباتنا الحفاظ على بيئة لبنان، وبخاصة في اطار حماية الطيور المهاجرة التي تشكل جزءا اساسيا من بيئته" ودعا الى "وقف هذه الجريمة البيئية المرتكبة بحق الطيور المهاجرة".

وأكّد شقير ان "اليوم نحن نساهم من خلال إطلاق طوابع الطيور المهاجرة، بحماية البيئة" شاكرا الرئيس عون "على مبادرته التي تشكّل اقوى رسالة للخارج والداخل لان القضية هي بيئية وكذلك وطنية ."