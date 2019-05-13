رئيس بلدية المنية استنكر رمي نفايات المستشفى الحكومي في املاك خاصة

إستنكر رئيس بلدية ​المنية​ ظافر زريقة، في بيان، "حادثة رمي نفايات ​مستشفى المنية​ الحكومي في عقارات خاصة في المنطقة، في وقت تعاني فيه المنية من أزمة نفايات كبيرة، ولكن هذه الازمة لا تعني بأن نرمي ​النفايات​ لا في املاك عامة ولا في املاك خاصة".

وأوضح انه ارسل على الفور "آليات لتحميل النفايات من البساتين، مع تعهدنا بالحفاظ على ​البيئة​ العامة، ونحن نأسف لمثل هذة الحالة، ونطلب من الجميع التعاون معنا لما فيه خير المنطقة والمصلحة العامة".