رئيس بلدية المنية استنكر رمي نفايات المستشفى الحكومي في املاك خاصة

إستنكر رئيس بلدية المنية ظافر زريقة، في بيان، "حادثة رمي نفايات مستشفى المنية الحكومي في عقارات خاصة في المنطقة، في وقت تعاني فيه المنية من أزمة نفايات كبيرة، ولكن هذه الازمة لا تعني بأن نرمي النفايات لا في املاك عامة ولا في املاك خاصة".
وأوضح انه ارسل على الفور "آليات لتحميل النفايات من البساتين، مع تعهدنا بالحفاظ على البيئة العامة، ونحن نأسف لمثل هذة الحالة، ونطلب من الجميع التعاون معنا لما فيه خير المنطقة والمصلحة العامة".
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