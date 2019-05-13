أبو كسم: البطريرك الراعي يسير في الاتجاه الوطني الذي سار عليه صفير

اشار مدير ​المركز الكاثوليكي للاعلام​ الاب عبده ابو كسم إلى ان "البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ كان رجلا وطنيا كبيرا ورحل في يوم مئوية ​لبنان​ الكبير"، معتبرا ان "صفير كان صامدا وثابتا امام الازمات".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود أكد ابو كسم ان "البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ يسير في الاتجاه الوطني الذي سار عليه صفير".

ولفت ابو كسم الى ان "البطريرك صفير فتح باب المصالحة في الجبل وكسر عقدة الدماء التي سقطت وهو كان يعتبر ان الجبل قلب لبنان"، معتبرا انه "يجب إنشاء مجلس لإنماء الجبل وخلق فرص عمل للمسيحيين و​الدروز​".

وكشف ابو كسم ان "البطريرك صفير كان قليل الكلام ويعبر عن رضاه او عدمه من خلال عيونه وكان ينظر الى كافة الافرقاء ​الموارنة​ نظرة الاب الى اولاده".