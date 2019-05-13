اعلنت رئيسة مؤسسات الإمام الصدر السيدة رباب الصدر أن " قضية الإخفاء القسري للإمام موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والأستاذ وعباس بدر الدين، تمر في منعطفات تستوجب مضاعفة الجهود، وإنه لا يمكن القبول بأي تباطؤ ليبي أو لبناني لأن ذلك يشكل خطرا على القضية وعلى حياة الاحبة الثلاثة في مكان احتجازهم".
وفي كلمة لها خلال الإفطار السنوي لمؤسسات الامام الصدر اوضحت الصدر ان "ما تعرفونه من الحال الحاضر في ليبيا يعرقل إمكانية التحرك، وما علينا الآن إلا أن نجدد الشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري وللجنة المتابعة الرسمية والاساتذة الوكلاء والمستشارين على حمايتهم الدؤوبة ومتابعتهم الجدية لهذه القضية".
كانت هذه تفاصيل خبر رباب الصدر:قضية إخفاء الامام الصدر تمر في منعطفات تستوجب مضاعفة الجهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.