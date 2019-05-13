رباب الصدر:قضية إخفاء الامام الصدر تمر في منعطفات تستوجب مضاعفة الجهود

اعلنت رئيسة مؤسسات الإمام الصدر السيدة ​رباب الصدر​ أن " قضية الإخفاء القسري للإمام ​موسى الصدر​ وأخويه ​الشيخ محمد يعقوب​ والأستاذ و​عباس بدر الدين​، تمر في منعطفات تستوجب مضاعفة الجهود، وإنه لا يمكن القبول بأي تباطؤ ليبي أو لبناني لأن ذلك يشكل خطرا على القضية وعلى حياة الاحبة الثلاثة في مكان احتجازهم".

وفي كلمة لها خلال الإفطار السنوي لمؤسسات الامام الصدر اوضحت الصدر ان "ما تعرفونه من الحال الحاضر في ​ليبيا​ يعرقل إمكانية التحرك، وما علينا الآن إلا أن نجدد الشكر لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وللجنة المتابعة الرسمية و​الاساتذة​ الوكلاء والمستشارين على حمايتهم الدؤوبة ومتابعتهم الجدية لهذه القضية".