سليمان: لو طبقنا مضامين المفردات التي نعينا بها صفير لكان للبنان فعلا دولة

ركّز رئيس الجمهورية الأسبق ​ميشال سليمان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لكان ل​لبنان​ فعلًا دولة، لو طبّقنا جميعًا مضامين المفردات المشتركة الّتي نعينا بها البطريرك الماروني الراحل الكرادينال مار نصرالله بطرس صفير: "المجد- الحرية- السيادة- العنفوان- الاستقلال- الشجاعة- الحكمة- الصراحة- الاعتدال- الحوار- الانفتاح- الوحدة الوطنية…".

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