ثمّن الشيخ صادق النابلسي، "الدور الرائد للجيش اللبناني خلال الأزمات الّتي مرّت على لبنان وصيدا ومخيّماتها بوجه خاص".
وشدّد خلال لقائه رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في صيدا العقيد سعيد مشموشي، حيث جرى تقييم للأوضاع العامة في المدينة وسياسة الجيش اللبناني في التعاون مع كلّ الفرقاء على الساحة الصيداوية للحفاظ على الأمن والاستقرار، على أنّ "الجيش كالماء بالنسبة إلى أمن اللبنانيين".
وركّز النابلسي على أنّ "مسؤوليّة كلّ الجهات دعم هذه المؤسسة الّتي قدّمت الدماء في سبيل الحفاظ على وحدة البلد وأمنه خلال أحلك الظروف"، لافتًا إلى أنّ "التحوّلات في البيئة الإقليمية تستدعي مساندة مستمرّة للجيش للقيام بمهامّاته الوطنيّة، لمنع الأعداء من تخريب الأمن والاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر النابلسي: الجيش كالماء بالنسبة لأمن اللبنانيين ومسؤولية كل الجهات دعمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.