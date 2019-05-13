النابلسي: الجيش كالماء بالنسبة لأمن اللبنانيين ومسؤولية كل الجهات دعمه

ثمّن الشيخ ​صادق النابلسي​، "الدور الرائد للجيش ال​لبنان​ي خلال الأزمات الّتي مرّت على لبنان وصيدا ومخيّماتها بوجه خاص".

وشدّد خلال لقائه رئيس مكتب مخابرات ​الجيش اللبناني​ في صيدا العقيد سعيد مشموشي، حيث جرى تقييم للأوضاع العامة في المدينة و​سياسة​ الجيش اللبناني في التعاون مع كلّ الفرقاء على الساحة الصيداوية للحفاظ على الأمن والاستقرار، على أنّ "الجيش كالماء بالنسبة إلى أمن اللبنانيين".

وركّز النابلسي على أنّ "مسؤوليّة كلّ الجهات دعم هذه المؤسسة الّتي قدّمت الدماء في سبيل الحفاظ على وحدة البلد وأمنه خلال أحلك الظروف"، لافتًا إلى أنّ "التحوّلات في البيئة الإقليمية تستدعي مساندة مستمرّة للجيش للقيام بمهامّاته الوطنيّة، لمنع الأعداء من تخريب الأمن والاستقرار".