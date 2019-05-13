وحدة الانقاذ البحري تعمل على انتشال صياد سقط بين الصخور عند شاطىء صيدا

يقوم عناصر من وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، في هذه الاثناء بعملية انقاذ لشاب من بين الصخور على شاطئ مدينة صيدا، بعد سقوطه من أعلى المنحدر الصخري عندما كان يمارس هواية صيد السمك بالصنارة. ونظرا لصعوبة المكان تم الاستعانة بوحدة الانقاذ البحري، وأفيد انه تعرض لعدة كسور وهو لا زال على قيد الحياة.
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