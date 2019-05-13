أمنك بأمان: طهران وواشنطن وما هو أبعد من العقوبات والنفط

بالتعاون مع المديرية العامة للامن العام، تعرض "​النشرة​"، وبالتزامن مع إذاعة "​صوت لبنان​ 93.3" برنامج "​أمنك بأمان​"، والذي يُبثّ كلّ يوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحاً. وتستعرض هذه الحلقة من "امنك بأمان" العناوين التالية:

حوري يتحدث عن القلق الخلاق في مسيرة رجل الدولة.

​طهران​ و​واشنطن​ وما هو أبعد من العقوبات و​النفط​.

كي لا يسقط الحلم.