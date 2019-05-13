الشاهد: تونس لن توقع اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي ينافي مصالحها

أكّد رئيس ​الحكومة التونسية​ ​يوسف الشاهد​ أنّ "بلاده لن توقّع اتفاق تبادل حر شامل ومعمق (اليكا) مع ​الاتحاد الأوروبي​، يكون منافيًا لمصالحها ومصالح مزارعيها".

وركّز في كلمة له لمناسبة العيد الوطني للزراعة والذكرى الـ55 لجلاء الاستعمار الزراعي الفرنسي عن الأراضي التونسية، على أنّ "أيّ اتفاق في الغرض لا بدّ له أن يأخذ بالاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين ومبدأ التدرّج، وأن يتضمّن حزمة واضحة من الإجراءات المصاحبة لهذا التمشي؛ نظرًا لحاجة قطاع الفلاحة والصيد البحري إلى الدعم والمساندة المالية في العديد من المجالات".

وشدّد الشاهد على ضرورة تطوير ​الزراعة​ التونسية لتبلغ مستوى يتيح لها أن تكون قادرة على المنافسة.

مع الإشارة إلى أنّ تونس والاتحاد الأوروبي في المراحل الأخيرة من المفاوضات حول اتفاق تبادل حرّ شامل ومعمّق، كان أعلن انّه سيُوقَّع نهاية 2019.