رئيس البرلمان العربي: استهداف السفن التجارية عمل إرهابي وتهديد للسلم الدولي

دان رئيس ​البرلمان العربي​ ​مشعل بن فهد السلمي​، بأشدّ العبارات "استهداف أربع سفن تجارية من جنسيّات عدّة بعمليّات تخريبيّة قرب المياه الإقليمية لدولة ​الإمارات​، بالقرب من إمارة الفجيرة".

وركّز في بيان، على أنّ "استهداف ​السفن​ التجارية يُعدّ عملًا إرهابيًّا، وتهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرّك الفوري والحاسم من ​المجتمع الدولي​ لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفّذي هذا العمل التخريبي الجبان". وشدّد على أنّ "الهجوم الإرهابي الغادر باستهداف السفن التجارية واستهداف طواقمها يمثّل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، الّتي تنصّ على حرية حركة الملاحة فى الممرّات المائيّة الدوليّة، فضلًا عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية".

وأكّد السلمي "وقوف البرلمان العربي التام مع الإمارات رئيسًا وحكومةً وشعبًا، في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومساندتها في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها".