وزير خارجية صربيا: الغرب يمارس ضغوطا علينا بسبب علاقتنا مع روسيا

أعلن وزير خارجية صربيا إيفيتس داتشيتش، أن الغرب يمارس ضغوطًا قوية على سلطات بلاده، بسبب تطور علاقاتها مع روسيا، ومع بعض الدول الأخرى، مشيرا الى أن "الدول الغربية، تنتهج سياسة المعايير المزدوجة تجاه صربيا، عندما يتعلق الأمر باستخدام الغاز الروسي".
وأوضح داتشيتش في حديث لقناة "روسيا اليوم" أنه "لدى الغرب احتجاج جاهز دائما، ليستخدم في أية مناسبة كانت. وهو يعارض أية خطوة نقوم بها – طبقنا نظام العبور دون تأشيرة مع الصين، فعارض الغرب ذلك، وقمنا بتطبيقه مع الهند وإندونيسيا، فعارض الغرب من جديد. لم يكن الغرب راضيا، عندما وقعنا اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، مشددا على أن "الغرب يمتعض فقط عندما تقيم صربيا العلاقات مع الدول الأخرى، أما عندما تقوم سلطات كرواتيا وهنغاريا وألمانيا، بالتعاون مع الصين، فإن الغرب لا يعترض".
ورأى أن "الغرب يستخدم سياسة الكيل بمكيالين، تجاه بلاده. على سبيل المثال، يمكن لألمانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى شراء الغاز الروسي الذي يتم توفيره عبر خط نقل الغاز "السيل الشمال"، ولكن لا يجوز لصربيا شراء الغاز الروسي، لأن ذلك يؤثر على الغرب بشكل سلبي"، مضيفا: "تبقى المعايير المزدوجة. ونحن نصطدم بها على الدوام".
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