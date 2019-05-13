"سانا": الجيش السوري رد على خروقات الإرهابيين وقضى على أعداد منهم بريف حماة

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "وحدات من ​الجيش السوري​ ردّت بضربات صاروخية على خروقات عدد من "إرهابيي" "​جبهة النصرة​" في محيط قرية المصاصنة في ريف محردة الشمالي الشرقي".

وأوضحت أنّ "الضربات دمّرت عددًا من آليّاتهم في أطراف بلدة اللطامنة ب​ريف حماة​ الشمالي، وقضت على أعداد منهم".