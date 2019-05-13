ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "وحدات من الجيش السوري ردّت بضربات صاروخية على خروقات عدد من "إرهابيي" "جبهة النصرة" في محيط قرية المصاصنة في ريف محردة الشمالي الشرقي".
وأوضحت أنّ "الضربات دمّرت عددًا من آليّاتهم في أطراف بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، وقضت على أعداد منهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": الجيش السوري رد على خروقات الإرهابيين وقضى على أعداد منهم بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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