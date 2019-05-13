خارجية الأردن دانت بشدة تعرض سفن لعمليات تخريب قبالة سواحل الإمارات

دان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأشدّ العبارات "حادث تعرّض أربع سفن لعمليّات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات".
وجدّد في بيان، "موقف الأردن الثابت والرافض لأيّ عمل إجرامي يهدّد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أيًّا كان مصدره". وأكّد "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في الإمارات، في التصدّي لأيّ محاولة تستهدف أمنها واستقرارها".
وكان قد أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية خالد الفالح، أنّ "يوم أمس الأحد 12 أيار 2019، تعرّضت ناقلتان سعوديّتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما إلى عبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بالقرب من إمارة الفجيرة، بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل باالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثمّ الاتجاه إلى الولايات المتحدة الأميركية لتزويد عملاء "أرامكو السعودية".
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