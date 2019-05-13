خارجية الأردن دانت بشدة تعرض سفن لعمليات تخريب قبالة سواحل الإمارات

دان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ​الأردن​ية السفير سفيان القضاة، بأشدّ العبارات "حادث تعرّض أربع سفن لعمليّات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة ​الإمارات​".

وجدّد في بيان، "موقف الأردن الثابت والرافض لأيّ عمل إجرامي يهدّد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في ​الخليج العربي​ أيًّا كان مصدره". وأكّد "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في الإمارات، في التصدّي لأيّ محاولة تستهدف أمنها واستقرارها".

وكان قد أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في ​​السعودية​​ ​خالد الفالح​، أنّ "يوم أمس الأحد 12 أيار 2019، تعرّضت ناقلتان سعوديّتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما إلى عبور ​الخليج العربي​ في المياه الاقتصادية لدولة ​الإمارات​، بالقرب من إمارة الفجيرة، بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل باالنفط​ السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثمّ الاتجاه إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ لتزويد عملاء "أرامكو السعودية".