رئيس الوزراء الليتواني يعلن استقالته بعد إقصائه من السباق الرئاسي

أعلن رئيس الوزراء الليتواني ساوليوس سكيفرنيليس الأحد أنه سيستقيل في تموز، بعد إقصائه من ​السباق الرئاسي​ الذي سيتواجه في دورته الثانية الحاسمة الخبير الاقتصادي المستقل جيتاناس نوسيدا، مع وزيرة المال السابقة المدعومة من المحافظين إنغريدا سيمونيته.

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