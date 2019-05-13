رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: إنفجارات الفجيرة قد تكون من صنع جهة ثالثة

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، "أنّنا ندين انفجارات الفجيرة ونطالب بتحديد هوية من يقفون وراء هذا الفعل التخريبي"، مركّزًا على أنّ "انفجارات الفجيرة قد تكون من صنع جهة ثالثة بهدف ضرب الأمن بمنطقة حسّاسة".
وأكّد أنّ "الولايات المتحدة الأميركية وإيران قادرتان على إدارة الأزمة، لكن بإمكان جهة ثالثة خلط الأوراق أمنيًّا"، لافتًا إلى أنّه
"عندما تتحوّل مياه جنوب الخليج لمنطقة عسكرية، فإنّ دول المنطقة أوّل من سيتأذّى".
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