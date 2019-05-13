جنرال فنزويلي لضباط الجيش: حان وقت الإنتفاضة ضد مادورو

دعا الجنرال في القوات الجوية الفنزويلية رامون رانجيل، القوات المسلحة في بلاده إلى "الإنتفاضة ضدّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو"، الّذي يعتمد على دعم الجيش للبقاء في السلطة بالرغم من انهيار اقتصادي تعاني منه البلاد.
وشدّد على أنّ "الدكتاتورية الشيوعية في كوبا -وهي حليف رئيسي لمادورو- تسيطر على الحكومة الفنزويلية"، مركّزًا على أنّه "لا بدّ وأن نجد طريقة للتخلّص من الخوف والخروج إلى الشارع للاحتجاج، وأن نسعى إلى وحدة الجيش لتغيير هذا النظام السياسي".
وأكّد أنّه "حان وقت الإنتفاضة".
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