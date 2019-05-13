ريابكوف: زيارة بومبيو إلى موسكو ألغيت بسبب جدول الأعمال

أوضح نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، أنّ "زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى موسكو أُلغيت بسبب جدول الأعمال"، لافتًا إلى أنّ "الإجتماعات في سوشي سوف تتمّ، إذ يلتقي بومبيو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف".
وكان قد قرّر بومبيو التوجّه اليوم الإثنين إلى بروكسل، حيث يبحث مع المسؤولين الأوروبيين "مسائل ملحّة" وبخاصّة ملف إيران. وبالتالي ألغى بومبيو زيارته إلى موسكو الّتي كانت مقرّرة الاثنين، غير أنّه سيتوجّه إلى سوتشي للقاء بوتين ولافروف غدًا الثلثاء.
ومن المقرّر عقد اجتماع لمجلس شؤون الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل، لكن وزارة الخارجية الأميركية لم تحدّد الاجتماعات الّتي يشملها جدول أعمال بومبيو.
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