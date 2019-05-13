ريابكوف: زيارة بومبيو إلى موسكو ألغيت بسبب جدول الأعمال

أوضح نائب وزير الخارجية الروسية ​سيرغي ريابكوف​، أنّ "زيارة وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ إلى ​موسكو​ أُلغيت بسبب جدول الأعمال"، لافتًا إلى أنّ "الإجتماعات في سوشي سوف تتمّ، إذ يلتقي بومبيو مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ووزير الخارجية الروسية ​سيرغي لافروف​".

وكان قد قرّر بومبيو التوجّه اليوم الإثنين إلى ​بروكسل​، حيث يبحث مع المسؤولين الأوروبيين "مسائل ملحّة" وبخاصّة ملف ​إيران​. وبالتالي ألغى بومبيو زيارته إلى موسكو الّتي كانت مقرّرة الاثنين، غير أنّه سيتوجّه إلى سوتشي للقاء بوتين ولافروف غدًا الثلثاء.

ومن المقرّر عقد اجتماع لمجلس شؤون ​الاتحاد الأوروبي​ الاثنين في بروكسل، لكن ​وزارة الخارجية الأميركية​ لم تحدّد الاجتماعات الّتي يشملها جدول أعمال بومبيو.