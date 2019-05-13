دان الأمين العام لجامعة دول العربية ​أحمد أبو الغيط​ "تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياة الإقليمية الإماراتية"، معتبرا أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل مساسا خطيرا بحرية وسلامة طرق التجارة والنقل البحري"، مشددا على أن "التهديدات التي تتعرض لها حدود أي دولة عضو بالجامعة مساس غير مقبول ب​الأمن​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط دان تعرض سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياة الإقليمية الاماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.