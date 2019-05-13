البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 14094 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين. كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%. وكانت مؤشرات البورصة شهدت ارتفاعا جماعيا مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.44% إلى مستوى 14122 نقطة.

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