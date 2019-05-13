مصرع شخص وإصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، اليوم الاثنين، في عزبة أحمد سليمان التابعة لقرية بركة غطاس بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة أبوحمص، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية، أسفرت عن مقتل "فؤاد ع." 45 سنة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري نتج عنه جرح نافذ طوله 4 سم بالبطن.
كما أصيب كل من :"سمير. ع." 30 سنة، مصاب بجرح قطعي بأعلى الجبهة من الناحية اليمنى، واشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"عيسى ع." 54 سنة، مصاب جرح قطعي بفروة الرأس من الناحية اليسرى طوله 10 سم ومن الناحية اليمنى طوله 4 سم ، و"كريم م." 15 سنة مقيم بنفس العنوان مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن.
ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزي، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، ومباشرة التحقيق.
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