مصرع 76 في انفجار صهريج لنقل الوقود بالنيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أفاد التلفزيون الرسمي في النيجر، اليوم الاثنين، بمصرع 76 شخصًا في انفجار صهريج لنقل الوقود، على مسافة مئات الأمتار من مطار العاصمة نيامي الدولي.
وذكر الديوان الرئاسي في النيجر، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن الانفجار وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس، موضحًا أن الحصيلة الرسمية لعدد القتلى بلغت 60 شخصًا ثم ارتفع العدد إلى أن وصل إلى 76 شخصًا.
وفي نفس السياق، أفاد شهود عيان بأن شاحنة الصهريج، انقلبت على السكة الحديد لدى خروجها من المدينة، ووقع الانفجار فيما كان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرب منها.
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