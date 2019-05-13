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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 11 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية منهم 5 مواطنين على الأقل من محافظة جنين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن

قوات الاحتلال اعتقلت من شمال الضفة 5 مواطنين على الأقل من محافظة جنين، منهم 4 من مخيم المدينة، كما اعتقلت مواطنا واحدا من كل من قلقيلية ونابلس..وفي
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جنوب الضفة، وثقت المصادر في بيت لحم اعتقال 4 مواطنين، منهم فتى من الولجة، و3 شبان من قرية بيت فجار.
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة، وأكدت أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.
 
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