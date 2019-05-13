اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 11 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية منهم 5 مواطنين على الأقل من محافظة جنين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم، أن
وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة، وأكدت أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.