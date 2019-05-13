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بوتين يوافق على اتفاقية بين روسيا والكويت بشأن تسليم المجرمين

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 وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين على اقتراح قدمته الحكومة الروسية، بتوقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين روسيا والكويت.
وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ان قرار بوتين

المنشور على موقع بوابة المعلومات القانونية نص على: "نوافق على اقتراح حكومة روسيا الاتحادية بتوقيع اتفاقية بين روسيا ودولة
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الكويت لتسليم الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن".
كما أمر الرئيس بوتين بتوقيع اتفاقية بين روسيا والكويت بشأن تسليم المشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم،بالإضافة إلى ذلك، طلب بوتين من وزارة العدل الروسية، توقيع الاتفاقية نيابة عن روسيا الاتحادية.

 

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