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رصد 29 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة الماضية

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 ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 11 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 18 انتهاكا آخر.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الاثنين - أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حماة واللاذقية وإدلب..مشيرة إلى أنه لم يتم توقيع أية اتفاقيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حول انضمام مراكز سكنية

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جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية .. لافتة إلى أن عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.
وأشار البيان إلى أن عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، لم يتغير ويبلغ 234 فصيلا في الوقت الراهن.

 

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