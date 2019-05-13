دانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات حادث تعرض 4 سفن لعمليات تخريب في خليج عُمان بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات. جدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي، أيًا كان مصدره. كما أكد القضاة وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يُدين عمليات التخريب لـ4 سفن مدنية في خليج عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.