مسؤول تايلاندي: جهود مقدرة للمملكة في إرسال الدعاة للإمامة

أكد مدير المركز الإسلامي في تايلاند سامات مألوليم، التعاون المستمر بين المركز وسفارة المملكة في بانكوك، وأثنى على الجهود المشكورة للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والمتمثلة في برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين الذي يُقام كل سنة في المركز، إضافة إلى إرسال الدعاة لإمامة المصلين في صلاة التراويح والقيام، وترشيح عدد من أعضاء المركز في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وتوزيع نسخ من المصحف الشريف من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

وقدم مألوليم، في حفل الإفطار الذي أقامته وزارة الخارجية بالتنسيق مع المركز الإسلامي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على إسهام المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إرسال تمور لتفطير الصائمين في المركز، وغيره من الجمعيات الإسلامية والمساجد، حيث يقوم المركز يوميا بتفطير ما لا يقل عن 800 صائم، ويصل عدد الصائمين أحيانا إلى 1600 صائم.