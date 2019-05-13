الحرس الثوري يهدد بالرد على أي خطوة أميركية

وعقد البرلمان الإيراني جلسة سرية، بحضور قادة الحرس الثوري لبحث التعزيزات العسكرية الأميركية الأخيرة في المنطقة. وكان الرئيس روحاني قد دعا إلى الوحدة بين الأحزاب السياسية لمواجهة الضغط الأميركي غير المسبوق، معترفا بأن البلاد تمر بمرحلة عصيبة أكثر من تلك التي كانت عليها خلال الحرب العراقية الإيرانية. وأرسل الجيش الأميركي قوات شملت حاملة طائرات ومقاتلات بي-52 إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما قالت إدارة الرئيس دونالد ترمب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديدات تمثلها إيران للقوات الأميركية هناك.
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