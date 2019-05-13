الأردن تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين بأشد العبارات حادثة تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في تصريح مكتوب موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أياً كان مصدره. كما أكد وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في الإمارات في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.

كانت وزارة الخارجية الإماراتية، قد ذكرت أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.