كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال فنزويلي: حان وقت الانتفاضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا جنرال فنزويلي القوات المسلحة في بلاده، أمس الأحد، إلى الانتفاضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يعتمد على دعم الجيش للبقاء في السلطة رغم انهيار اقتصادي تعاني منه البلاد.

وقال رامون رانجيل، الذي عرف نفسه بأنه جنرال في القوات الجوية، إن "الدكتاتورية الشيوعية" في كوبا، الحليف الرئيسي لمادورو، تسيطر على الحكومة الفنزويلية.

وأضاف في تسجيل مصور بثه على موقع يوتيوب: "لا بد أن نجد طريقة للتخلص من الخوف والخروج إلى الشارع للاحتجاج، وأن نسعى إلى وحدة الجيش لتغيير هذا النظام السياسي".

وأضاف رانجيل، الذي كان يمسك بيده نسخة من الدستور "حان وقت الانتفاضة".

ورغم أن إعلان رانجيل، يمثل ضربة أخرى لمادورو، بعد بضعة انشقاقات مماثلة لضباط كبار هذا العام، إلا أنه لا توجد مؤشرات تذكر على أنه سيغير ميزان القوى.

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فالضباط الذين تخلوا عن مادورو، فروا من البلاد، ولا تزال القيادات الكبرى في الجيش، خاصةً قادة القوات، يؤيدون مادورو.

ولم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا على الفور على طلب للتعليق. ولم يتسن لرويترز أيضاً الحصول على تعليق من رانجيل.

ووضع قائد القوات الجوية بيدرو غولياك، صورة لرانجيل على تويتر، الأحد، وكتب عليها "خائن للشعب الفنزويلي والثورة".

وأفاد مصدر قريب من الجيش الفنزويلي، بأن رانجيل كان ضابطاً في الجيش، وفر إلى كولومبيا في الشهر الماضي.

وخلافاً لضباط آخرين أصدروا إعلانات مماثلة، لم يعلن رانجيل تأييده لزعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً في يناير الماضي، زاعماً تزوير الانتخابات التي فاز فيها مادورو بولاية جديدة في 2018.