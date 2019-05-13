كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردود أفعال بعض الدول على التدخلات القطرية في شؤونهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقرير مصور يرصد ردود أفعال بعض الدول على التدخلات القطرية في شئون بلادهم.

حيث أوضح التقرير، أن الجالية الصومالية في بريطانيا نظمت مظاهرات أمام السفارة القطرية في لندن للتنديد بالتدخل المتواصل للدوحة في شئون بلادهم، ودعم إرهاب حركة الشباب.

وطالب نواب فرنسيين بفتح تحقيق حول تمويل تنظيم الحمدين للإرهاب في فرنسا، وذلك بعد كشف فضائح التمويل القطري لمؤسسات ترتبط بالإرهاب، والإخوان في أوروبا.

طالب البرلمان الليبي مجلس الأمن المجتمع الدولي منع قطر وتركيا من التدخل في الشئون الدااخلية لليبيا.

