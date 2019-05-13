كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخابات الهند.. اعتقال موظف بعد فيديو "الجرم المشهود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت السلطات الهندية موظفا مسؤولا عن لجنة اقتراع، في الانتخابات العامة التي تجرى في البلاد منذ 11 أبريل الماضي وتنتهي في 19 مايو الجاري.

وألقي القبض على الموظف، بعد أن ظهر في تسجيل مصور وهو يوجه إحدى الناخبات خلف الساتر، إلى التصويت لصالح حزب بعينه، في فريد آباد قرب العاصمة دلهي، الأحد.

ويظهر في الفيديو رجل يرتدي قميصا أزرق يجلس على طاولته داخل مركز الاقتراع، في حين كانت مجموعة من الناخبات يقفن في طابور داخل المركز للإدلاء بأصواتهن.

وما أن تتقدم إحدى الناخبات خلف الساتر لاختيار مرشحيها، يمشي الرجل إلى صندوق التصويت، ويقول للناخبة ما عليه أن تختاره، قبل أن يعود إلى مقعده. وكرر الموظف فعلته مع امرأتين أخريين.

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ولم يحاول أي مسؤول آخر في مركز الاقتراع منع الرجل من الذهاب إلى مقصورة التصويت للتأثير على الناخبات، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحرك بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مكتب الانتخابات في منطقة فريد آباد، التي شهدت الحادثة، إنه اتخذ "إجراءات عاجلة" بناء على تعليمات صدرت من هيئة الانتخابات، وتقديم معلومات بحق الموظف الذي أصبح خلف القضبان.

ورغم اعتراف الهيئة الانتخابية بأن الرجل كان يحاول التأثير على الناخبين، فإن عملية الاقتراع إجمالا لم تتأثر. وقال مسؤول في لجنة الانتخابات "إن التدقيق في مركز الاقتراع هذا سيكون شاملا".

وأوضحت لجنة الانتخابات في الهند أنها فتحت تحقيقا في الحادثة، بعد أن ألقت الشرطة القبض على الرجل بتهمة انتهاك قانون الانتخاب.