كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح ينسحب من الانتخابات البلدية في إسطنبول لصالح المعارضة التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرشح "حزب اليسار الديمقراطي" التركي، معمر إيدن، انسحابه من الانتخابات البلدية في إسطنبول​، في خطوة داعمة لمرشح "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، أكرم إمام أوغلو، الّذي أعلن فوزه في التصويت الأصلي الّذي أجري في مارس الماضي.

وذكرت صحيفة "دايلي صباح" التركية أن مرشح حزب اليسار الديمقراطي التركي المعارض قرر العدول عن المواجهة لصالح الحزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك لتوحيد الجهود ضد الحزب الحاكم التركي برئاسة أردوغان.

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يذكر أن بعد إعلان إمام أوغلو فائزا برئاسة بلدية إسطنبول من خلال تفوقه على رئيس الوزراء السابق ومرشح "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، طالب اردوغان وحزبه بإلغاء الانتخابات بزعم وقوع مخالفات واسعة. وقضت اللجنة العليا للانتخابات، يوم الاثنين الماضي، بإعادة الانتخابات يوم 23 يونيو المقبل.

يشار إلى أن وسائل إعلام تركية ذكرت أن الانتخابات ستعقد في 23 من شهر يونيو المقبل.