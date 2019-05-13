كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: البنتاجون يعيد توجيه الأموال من الصواريخ الباليستية إلى جدار الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن وثيقة أعدتها الإدارة الأمريكية، أنه سيأتي تمويل وزارة الدفاع الأمريكية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك جزئيًا من البرامج المتعلقة بتحديث صاروخ باليستي ونظام إنذار ومراقبة محمول جوًا.

وحسبما نقلت الصحيفة، في وقت متأخر يوم الاحد، قالت الوثيقة: "اختارت الوزارة بعناية مصادر إعادة البرمجة التي تجاوزت الزائدة أو المبكرة ولن تؤثر سلبًا على الاستعداد العسكري".

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ووفقًا للوثيقة، سيتم إعادة توجيه جزء من التمويل من برنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية الأرضية للصاروخ البالستية العابر للقارات LGM-30G Minuteman III.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البنتاجون يعتزم تحويل الأموال من برنامج يتعلق بنظام تستخدمه الطائرات للكشف عن موقف الأهداف للهجوم والتواصل معه لأن البرنامج "تأخر قليلاً".

وأضافت الصحيفة، أن وزارة الدفاع ستُعيد تخصيص الأموال التي تم تقديمها في الأصل إلى "تجربة اختبار الفضاء" بمشاركة وكالة أبحاث المشاريع المتقدمة للدفاع.