كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: الحوثيون يحتجزون العشرات من شاحنات المساعدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا، ميليشيا الحوثي الانقلابية بمنع واحتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والطبية، وتعليق أكثر من 50 اتفاقية فرعية مع المنظمات الأممية والدولية غير الحكومية.

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وكشف بيان صادر عن المكتب الأممي، أن ميليشيا الحوثي منعت واحتجزت "71 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية في فبراير(شباط) الماضي فقط. فضلاً عن إيقاف عشرات الشاحنات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية بإب في الأسابيع الأخيرة الماضية"، وفق ما نقل موقع "عدن تايم" اليوم الإثنين.

وأكد مكتب "الأوتشا" احتجاز مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين في 15 فبراير(شباط) الماضي باحتجاز 30 شاحنة تابعة للأمم المتحدة، كانت تحمل إمدادات طبية قابلة للتلف، من عدن إلى الحديدة، إضافة إلى احتجاز عشرات الشاحنات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في إب خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.