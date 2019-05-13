كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تحذر من "مؤامرة من قبل الحقودين" بشأن تخريب السفن قبالة ساحل الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن قلقه بشأن الهجوم "التخريبي" على العديد من السفن التجارية قبالة ساحل الإمارات يوم أمس الأحد، ووصف الحادث بأنه "مقلق ومخيف"، وحث على إجراء تحقيق في هذا الأمر، حسبما ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية.

واستشهد موسوي قائلًا: "إن مثل هذه الحوادث لها تأثير سلبي على أمن النقل البحري، محذرًا من أي "مؤامرة من الحقودين" وكذلك "من قبل الأجانب" لتقويض استقرار المنطقة.

ويأتي هذا التطور، بعد فترة وجيزة من إعلان وزارة الخارجية الإماراتية يوم الأحد، أن أربع سفن تجارية قد استهدفت "أعمال تخريبية" في مياه الخليج قبالة سواحلها.