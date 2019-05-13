كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكي يواجه السجن 140 عاما بعد تهديده بقتل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت وثائق قضائية، أن السلطات الأمريكية وجهت اتهامات لرجل من ولاية كونيتيكت قال ممثلو الادعاء إنه هدد بقتل الرئيس دونالد ترامب، وأرسل إلى آخرين تهديدات ورسائل تحتوي على مسحوق أبيض مريب.

ووجهت 16 تهمة إلى غاري غرافيل، منها تهديد الرئيس في سبتمبر 2018، بأن أرسل مظروفاً يحتوي على مسوق أبيض، ورسالة كتب فيها بخط اليد "مُت".

وذكرت لائحة الاتهام أن الرجل أرسل مظاريف مشابهة إلى معبد، ومسجد، وفرع للرابطة الوطنية لدعم الملونين.

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وقال المسؤولون، إن الرسالة زعمت أن المسحوق سم حيوي، لكن ثبت أنه غير ضار.

وأرسل غرافيل أيضاً رسائل بالبريد الإلكتروني، وأجرى اتصالات هاتفية هدد فيها بتفجير قنابل في فيرمونت، وواشنطن، ومواقع عديدة في كونيتيكت، منها مبانٍ حكوميةٍ ومنشأة للصحة النفسية.

ويواجه الرجل إذا أدين بكل التهم عقوبة قصوى بالسجن 140 عاماً.