مديرية التعليم لآسفي تخرج عن صمتها في قضية وجبة “العدس”..إعفاء المقتصد يتعلق بـ”أسباب أخرى”

خرجت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين في مدينة آسفي عن صمتها، بعد نشر “اليوم24” مقالا حول إعفاء مقتصد الثانوية التأهيلية المتنبي بمنطقة “الثلاثاء بوكدرة” بسبب ضبط وجبة عدس، بعدما حلت لجنة من المديرية قصد الوقوف على وضعية المؤسسة، ونفت المديرية أن تكون اللجنة ضبطت وجبة العدس وحدها أثناء الغداء، مشيرة إلى أن “العدس” كان معه “اللحم بالمرق”.

وفي رد المديرية الإقليمية للتعليم وصل “اليوم24” نسخة منه، يوم الأحد الجاري، أكدت أن اللجنة فعلا حلت بالمؤسسة كما ورد في المقال، وافتحصت ثانوية المتنبي إضافة لدار الطالبة والمرافق الصحية وبعض حجرات التدريس، وكشفت المديرية أن كمية “دانون” التي ضبطت بالمدرسة، لم تكن منتهية الصلاحية، وفقا لما جاء في مقال “اليوم24” غير أنها لم يُثبت للجنة أنها كانت معدة “للبيع”.

وأكد المصدر ذاته، أن إنهاء تكليف مسير المصالح المادية والاقتصادية بنفس المؤسسة لا علاقة له بالمعطيات الواردة في المقال، وكانت “اليوم24” كشفت أن اللجن أنهت مهام مقتصد المؤسسة مباشرة بعد إنجاز تقرير حول زيارتها، غير أن رد المديرية الإقليمية لم يُوضح بعد الأسباب التي أدت إلى “إعفاء” مقتصد المؤسسة المذكورة.