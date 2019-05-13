ميلادينوف يصل غزة مع بدء توزيع المساعدات القطرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصول المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ميلادينوف، صباح اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، لاستكمال مباحثات "التهدئة" بين الفصائل وإسرائيل، وذلك مع بدء توزيع المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة، حيث سيتم صرف 100 دولار لكل للأسرة الواحدة.

كما وصل فجر اليوم رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي إلى مدينة غزة، عبر حاجز بيت حانون، برفقة نائبه خالد الحردان وعبد الله الطوالبة من اللجنة القطرية.

وسيعقد العمادي سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين والفصائل والجهات المختلفة في القطاع.

وتأتي زيارة العمادي بالوقت الذي تسعى ه قطر إلى جانب مصر وأطراف دولية لتثبيت تفاهمات التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقرر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني، 180 دولار منها مساعدات للقطاع المحاصر، والباقي 300 مليون للسلطة الفلسطينية.

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وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بحث هاتفيا جهود تنفيذ التفاهمات الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبحسب بيان صادر عن مكتب هنية، فإن الجانبين استعرضا نتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما خلفه من قتل وتدمير، كما تم مناقشة الأوضاع داخل سجون الاحتلال، في ظل تلكؤ الاحتلال في تنفيذ التزاماته، بناء على الاتفاق الذي أعقب إضراب الأسرى الأخير في سجون الاحتلال.

وشهد قطاع غزة مطلع الشهر الجاري وعلى مدار يومين متتاليين عدوانا إسرائيليا، شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة مئات القذائف الصاروخية تجاه جنوب البلاد، حيث استشهد خلال هذا العدوان 27 فلسطينيا وأصيب 174، فيما قتل 4 إسرائيليين جراء الصواريخ التي أطلقت من القطاع.