"بناية الموت" في عكا: المدانون سيدفعون لعائلات الضحايا 600 ألف شيكل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت المحكمة العليا، أمس الأحد، على المدانين الثلاثة في جريمة تفجير عمارة سكنية في عكا قبل أكثر من 5 أعوام دفع تعويضات لعائلات القتلى الخمسة قدرها 600 ألف شيكل.

وسقط ضحايا تلك الكارثة المأساوية فجر يوم الإثنين 17.2.2014 خمسة أشخاص لا ذنب لهم إلا أنه قُدّر لهم أن يناموا ليلتهم تحت سقف سقط عليهم، رايق سرحان (65 عاما) وزوجته نجاح أمركاني (65 عاما) وابنهما نصر الدين (8 أعوام)، ومحمد بدر (43 عاما) وزوجته حنان (38 عاما).

المدانون في قاعة المحكمة (أرشيفية)

وكان انفجار رهيب، على خلفية جنائية، قد هزّ بناية ضخمة تعود إلى العهد العثماني في حي الشيخ عبد الله، بجانب الميناء، لينهار طابقان منها فوق رؤوس ساكنيها.

وفرضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم الأربعاء الموافق 20.07.2016، على المتهمين الثلاثة في جريمة تفجير البناية في عكا القديمة، بعد إبرام صفقة ادعاء مع النيابة العامة وتقديم لائحة اتهام معدلة، السجن الفعلي لمدة 16 عاما للمتهم الأول، محمد جرحي، بعد إدانته بالحرق والقتل غير المتعمد والتخطيط لتنفيذ جريمة، وعلى المتهمين الثاني والثالث وهما عمر حلواني وزكريا عزيري السجن لمدة 8 أعوام بعد إدانتهما بالمساعدة على الحرق، والمساعدة على قتل غير متعمد والتخطيط لتنفيذ جريمة.