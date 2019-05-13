غوارديولا: حققت أصعب لقب خلال مسيرتي التدريبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تقدم مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بالشكر لنظيره ليفربول على مساعدته في تقدم مستوى فريقه، لدرجة جعلته يعتقد أنه من المستحيل أن يحافظ على لقب البريمييرليغ في اليوم الأخير من الموسم.

وحصد مانشستر سيتي اللقب الثاني على التوالي والسادس في تاريخه، بعد فوزه على برايتون بالنتيجة 4-1، ليرفع رصيده من النقاط إلى 98 نقطة ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن وصيفه ليفربول.

وذكر غوارديولا في تصريحات لـ"سكاي سبورت" عقب المباراة "يجب أن نهنئ ليفربول قبل أي شيء.. نشكرهم كثيرًا".

وأضاف "لقد ساعدوا في زيادة مستوانا منذ الموسم الماضي، فمنافستهم سبب رئيسي فيما وصلنا إليه الآن".

وتابع "تحصيل 198 نقطة في موسمين متتاليين أمر لا يصدق.. لقد حققنا أعلى مستوى في الموسم الماضي، وساعدنا ليفربول في الحفاظ على هذا المستوى في الموسم الحالي".

وواصل "للفوز بهذا اللقب، كان علينا الفوز بـ14 على التوالي.. في بعض فترات الموسم كان من الصعب خسارة أي نقاط".

وشدد "هذا أصعب لقب فزت به خلال مسيرتي التدريبية حتى الآن".

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سيتي يمكن أن يكمل ثلاثية محلية غير مسبوقة بفوزه على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

وعن هذا الأمر قال بيب "الفريق ككل هو المسؤول عما وصل إليه سيتي هذا الموسم، وليس الأفراد"، مشددًا على أن الفريق سيعود أقوى الموسم المقبل.

وأضاف "حققنا الدرع الخيرية وكأس الرابطة والبريمييرليغ، والآن نستعد لنهائي كأس الاتحاد".

وأوضح "ليس لدينا لاعب واحد يمكن أن يحدث الفرق.. نفعل ذلك كفريق واحد، وهذا هو السر".

وتابع "يمكنك الفوز بلقب واحد، هذا عادي، لكن عندما تفوز بلقبين على التوالي في هذا الدوري ضد مدربين وأندية تستثمر الكثير من المال، فهذا يعني أنك قد قمت بعمل رائع".

وأتم "سيكون الموسم المقبل أكثر شراسة، لكننا سنكون أقوى أيضًا.. لدي شعور الموسم المقبل بأننا سنعود ونحاول أن نكون أبطالًا أيضًا".