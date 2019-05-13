انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تعلق على التحشيد الأمريكي: يدنا على الزناد ومستعدون للمواجهة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 09:50 صباحاً - قال قائد البحرية الإيرانية، الأميرال حسين خانزادي، إن أيادي الإيرانيين على الزناد، وصبرهم استراتيجي، ومستعدون لكافة الاحتمالات، رداً على التحشيد الأمريكي الحالي ضد إيران وتصاعد التوتر في المنطقة.

وأكد خانزادي في تصريحات جديدة أن "الحضور الأمريكي بالمنطقة استعراضي وبلا فائدة، ووصل إلى نهايته بالمياه الخليجية، وعليهم مغادرة المنطقة"، مشيراً إلى أن إرسال حاملة الطائرات الأمريكية إلى المنطقة هدفه "تضخيم شبح الحرب".

وأضاف مخاطباً دول الخليج أن إيران تمدّ يدها لجيرانها بهدف ترسيخ تعاون إقليمي يحفظ المنطقة من الدمار.

من جانبه قال قائد القوات الجوية بالحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زاده: إن "القوات الأمريكية في المنطقة تقع بالكامل بمرمى الصواريخ الإيرانية"، وإن "أي تحرك حقيقي لها ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة".

وتابع حاجي زاده: إن "السفن الحربية الأمريكية باتت هدفاً سهلاً، والصواريخ الإيرانية قادرة على استهدافها وتدميرها".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد أمريكي متزايد، وبالتزامن مع إعلان السلطات الإماراتية "تخريب" أربع سفن في المياه الاقتصادية الإماراتية قرب إمارة الفجيرة وقبالة السواحل الإيرانية.

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ومع أنه لم توجَّه أصابع الاتهام رسمياً حتى الآن لأي جهة بشأن المسؤولية عن عمليات "تخريب" السفن، فقد اعتبرها رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، دليلاً على هشاشة أمن دول الخليج العربي.

وكتب فلاحت بيشه في حسابه على موقع "تويتر": "انفجارات الفجيرة تظهر أن أمن جنوب الخليج.. أشبه بالزجاج".

ورغم تصاعد المؤشرات على قرب اندلاع حرب في المنطقة، أكد أكثر من مسؤول إيراني أن "ما يجري يدخل ضمن دائرة الحرب النفسية والضغوط على إيران لتغيير مواقفها".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قوله: إن "الولايات المتحدة لا تملك القدرة أو الجرأة على شن حرب على إيران"، وإن حاملات الطائرات الأمريكية "ليست محصنة".

ووفقاً لما نقلته وكالة فارس للأنباء، فقد حضر سلامي، صباح أمس الأحد، اجتماعاً مغلقاً في مجلس الشورى (البرلمان)، حيث قدم تقريراً بشأن برامجه بالفترة المقبلة.

ونقلت الوكالة عن عضو البرلمان، محمد علي بورمختار، قوله إن اللواء سلامي أكد أن إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة ليس سوى حرب نفسية تسعى أمريكا من ورائها لتخويف الشعب وبعض المسؤولين العسكريين من وقوع الحرب.

ووفقاً للنائب بورمختار، فإن سلامي يرى أن الحرب الأمريكية ضد إيران غير ممكنة؛ إذ لا تملك الولايات المتحدة القدرة أو الجرأة على شن الحرب، موضحاً أن "ما يمنع ذلك هو قوة القوات المسلحة الإيرانية من جانب، ونقاط ضعف حاملات الطائرات الأمريكية من جانب آخر، لذا فإن أمريكا لن تقدم على مثل هذه المخاطرة".