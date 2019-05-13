انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتُخرج المعتكفين بالقوة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 09:50 صباحاً - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأخرجت المعتفكين فيه بالقوة.

وكان آلاف المواطنين من القدس المحتلة وخارجها أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وانتشر المصلون في مصليات ولواوين وباحات المسجد المبارك حسب الأماكن المخصصة للنساء والرجال، وسط استعدادات واسعة من الأوقاف الإسلامية واللجان المساندة لها، بحسب وكالة "صفا" المحلية.

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ويُذكر أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة باب العامود، عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، قبل أن يعتقلوا الطفلين المقدسيين عصام أبو ناب (16 عاماً) ومحمد الغزاوي (16 عاماً).

والسبت الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وأخرجت المعتكفين داخله بالقوة، في حين أصابت قوات الاحتلال 12 مقدسياً في هذه العملية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز في ساحات المسجد الأقصى لتفريق المعتكفين، وأكدت أنها أخرجتهم بالقوة.

ويؤدي آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها صلاتي العشاء والتراويح برحاب المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان.