شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى أبوحاتم يكشف عن العنصر الجديد بما جرى بالحديدة والان مع التفاصيل

وصف مستشار وزارة الدفاع، العقيد يحيى أبوحاتم، ما جرى في الحديدة بالمسرحية الحوثية التي تضاف إلى سابقاتها، مشيرا إلى أن العنصر الجديد هذه المرة هو “الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في إخراج هذه المسرحية”.

وأضاف أبوحاتم في تصريح نشرته صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الاثنين “كان واضحا أنّ هناك تلاعبا بالألفاظ والمصطلحات من قبل الأمم المتحدة مع أنها تعلم أن اتفاق السويد ثنائي يستوجب أن يتم وفقا لآليات متفق عليها وليس كما شهدنا من تسليم الميليشيات الحوثية للموانئ لعناصر تابعة لها وتأتمر بأمرها”.

وتتشبث تصريحات المسؤولين في الحكومة اليمنية بوصف الانسحاب الحوثي من موانئ الحديدة بأنه مجرد “مسرحية هزلية” لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي الذي سيتلقى في مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 مايو تقريرا من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وكبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد حول حالة تنفيذ اتفاقات السويد وإعادة الانتشار في الحديدة.