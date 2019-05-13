شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الملالي بإيران يُغلق مجلة دعت إلى إجراء مفاوضات مع أمريكا والان مع التفاصيل

أغلق نظام الملالي مجلة دعت إلى إجراء حوار مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: إن سلطات البلاد أغلقت مجلة إصلاحية حثت على إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة إصلاحية أخرى (عرمان) الأحد أن المحكمة أوقفت المجلة الأسبوعية (سيدا) السبت.

وعرضت «سيدا» في صفحتها الأولى أسطول حاملة طائرات أمريكية وتعليقاً يقول: «على مفترق الطرق بين الحرب والسلام».

Advertisements

ودعت المجلة إلى «مشاركة رفيعة المستوى» بين الولايات المتحدة وإيران، محذرة من أن إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو تهديد من جانب إيران، سيؤدي إلى «حرب واسعة النطاق».

من جانب آخر، أعلنت اثنتان من كبرى الصحف اليومية الإيرانية الأوسع انتشاراً، تقليص صفحاتهما إلى النصف بسبب شح الورق، وسط تزايد ضغوط العقوبات الأمريكية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وفي خضم هذه الأزمة، قللت صحيفتا «إيران» و«همشهري» صفحاتهما إلى ثماني، وأعلنتا أنها ستتوقفان عن النشر ب 16 صفحة حتى إشعار آخر.

وأُسست صحيفة همشهري (المواطن) عام 1992 من قبل بلدية طهران، لتكون أول صحيفة يومية ملونة في إيران، ولها ملحق إعلانات مبوبة من 60 صفحة يُوزع داخل حدود بلدية طهران. كما كشف رئيس تحرير صحيفة «إيران»، جواد دلبري، أنه بسبب أزمة الورق لن تكون صحيفته قادرة على الانتشار بالصفحات نفسها، وسيجري تقليصها.

وأضاف أن العديد من الصحف لن تكون قادرة على الانتشار نهائياً في غضون يوم أو يومين. وتوزع صحيفة إيران التي أُسست في عام 1995، وتملكها وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) نحو 110 آلاف نسخة يومياً.