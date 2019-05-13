شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تتساءل: ماذا يجمع بين قطر وإيران؟ والان مع التفاصيل

تساءلت صحيفة إماراتية، في كلمتها ماذا يجمع بين قطر وإيران؟ لا شيء إلا الإحباط، واليأس، والعزلة نتيجة سوء سلوك أدى إلى ما أدى إليه من قطيعة مع محيطهما، وإلى فرض إجراءات عقابية إقليمية ودولية ضدهما لعلهما ترتدعان، وتعودان إلى رشدهما، وتسلكان السبيل السوي كدولتين طبيعيتين في هذا العالم لذلك فالتحالف بينهما لا يقوم على أسس راسخة، ومقومات سياسية واقتصادية، أو مصالح مشتركة، اللهم إلا الشعور بأنهما في مركب واحد، وعليهما تفادي الغرق.

وذكرت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين "أن قطر المتخمة بالتحايل والنفاق يمكن أن تلعب على أكثر من حبل، وتستطيع تلوين جلدها كالحرباء وفقاً للظروف، فهي مع إيران ومع أمريكا معاً، لكنها حليفة وثيقة لأمريكا، بينما هي مع إيران لأنها تحتاج إليها في أزمتها مع دول الخليج الأخرى جراء دعمها المفضوح للجماعات الإرهابية، واحتضانها "الإخوان"، وتآمرها على الأشقاء، وفي اللحظة التي ترى أن مصلحتها تقتضي التخلي عن إيران بناء على طلب واشنطن فهي لن تتوانى عن ذلك.

ووصفت حال البلدين بحال الغريق الذي يتعلق بقشة، رغم علمهما بأن هذه القشة ليست خشبة الخلاص لكن يمكن لأي منهما أن يحاول النجاة بمفرده إذا وجد من ينقذه، وبالتالي يمكن أن يغدر بحليفه المفترض في أية لحظة يرى فيها بارقة أمل فهما يمارسان اللعب على بعضهما بعضاً، فإيران تعرف حقيقة قطر، وتعرف علاقاتها مع الولايات المتحدة، وحتى مع "إسرائيل"، ومع ذلك ترتبط معها بعلاقات يمكن أن توفر لها فرصة للخروج من مأزقها. كما أن الدوحة تعرف حقيقة طهران ودورها التخريبي في المنطقة، وهما بذلك يتشاركان.. لكنهما بعد ذلك يفترقان.

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وقالت إن هذا الكلام يقودنا إلى لبّ الموضوع، حيث وضعت إيران نفسها في مأزق سياسي واقتصادي واجتماعي نتيجة منهجها الأرهابي وتدخلها في شؤون الدول ودعمها المفضوح للميليشيات والجماعات المتطرفة ، فيما تسعى الولايات المتحدة من أجل ذلك إلى ممارسة أقصى الضغوط على السلطات الإيرانية، ومنها الضغوط العسكرية التي قد تتحول إلى مواجهات فعلية.

وأضافت أنه في إطار تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية لمواجهة الخطر الإيراني ، أرسلت واشنطن حاملتي طائرات إلى المنطقة ، ومنظومة صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت"، وقاذفات استراتيجية، كما تم نشر أربع قاذفات "بي 52 "، بعيدة المدى وذات القدرات النووية في " قاعدة العديد" في قطر، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الخارج.

وتساءلت في ختام افتتاحيتها ماذا لو استخدمت الولايات المتحدة هذه الطائرات ضد إيران حليفة قطر؟ بماذا ستبرر الدوحة لطهران عندما تقلع الطائرات الأمريكية من أراضيها لضربها؟ هل يمكن للدوحة أن تعترض، أو تمنع الولايات المتحدة؟ هل تستطيع الدوحة ذلك، أم أنها سترضخ طالما هي تحمي رأسها، وليذهب التحالف مع طهران إلى الجحيم؟.. لم تعلق قطر حتى الآن بشيء حول القاذفات التي هبطت على أراضيها والتي تستهدف الحليف الإيراني، ولا أعلنت موقفاً من التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة..بالتأكيد، سوف تدير ظهرها لحليف الضرورة، ويمكن أن تغدر به في أي وقت إذا اقتضت الضرورة أيضاً.