الخارجية الأردنية: نقف بجانب الإمارات في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الإثنين بأشد العبارات حادثة تعرض 4 سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة موقف الاْردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أياً كان مصدره، كما أكد وقوف المملكة إلى جانب الإمارات في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإماراتية ذكرت أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح أمس الأحد لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للدولة.