"الخليج": لن تستطيع قوى الشر المرتجفة النيل من الإمارات واستقرارها

قالت صحيفة خليجية، أياً كان المعتدي، فإن لسان حال دولة الإمارات أنها وطن تعايش وأرض سلام، وأنها دولة تنمية وعدل وأمن واستقرار، وأن رسالتها تكريس قيم المحبة والأخوة والصداقة في الداخل وفي الإقليم كما في العالم.

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "ولذلك فهي تفترض أن يعاملها غيرها بالمثل، وتبدي استغرابها كلما جد جديد يقع في العنوان النقيض لما تؤمن به من قيم أو تنطلق منه من مبادئ وثوابت.

وأضافت أنه من هنا يتوجب إدانة حادث بحر عمان بشكل واضح ومطلق، فالإمارات دولة أمن ورسالتها نشر الأمن والسلام في المنطقة وفي كل مكان، وأياً كان مصدره، فإن الحادث الذي استهدف سفناً تجارية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات ينتمي إلى دائرة العبث التي يروج لها البعض في المنطقة، وكأنما وضعه الهش، والمهدد من قبل قوى عالمية نتيجة منطقه الذي ينزع نحو الإرهاب أو دعم التنظيمات الإرهابية نزوعاً، ذريعته نحو القيام بأعمال صبيانية تبدو، بطبيعة الحال، نشازاً وسط المشهد العام الذي لا ينبئ إلا عن دولة تمضي إلى مستقبلها الكبير بعزم الواثق وإصرار القوي.

وأكدت أنه لن تستطيع قوى الشر المرتجفة النيل من دولة الإمارات واستقرارها، أما الأكيد الذي يجب أن يقال بالتوازي والتلازم، فهو أن دولة الإمارات الغالية العالية بعيدة كل البعد عن زيف الزائفين وكيد كل كائد لعين، وأن ميناء الفجيرة الذي أشاع المرجفون تأثره جراء الحادث يعمل بشكل طبيعي، ففي الأساس لم يحدث ما يعكر صفوه، سواء فيه أو في محيطه.

وشددت على أن هذا العمل التخريبي يستدعي بالضرورة، قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، لكون ذلك يعتبر تهديداً للأمن والسلامة الدولية.