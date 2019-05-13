سريلانكا تحجب مواقع التواصل عقب اندلاع أعمال عنف في عدة مناطق بالبلاد

قررت السلطات في سريلانكا، الإثنين، حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب اندلاع أعمال عنف في عدة مناطق من البلاد، وفقا للعين الإخبارية.
وقالت الحكومة السريلانكية إنها حجبت مؤقتاً بعض شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، بما في ذلك فيسبوك وواتساب، بعد حوادث عنيفة في أعقاب تفجيرات عيد القيامة.
كانت مصادر قد ذكرت لرويترز أن عشرات الأشخاص ألقوا الحجارة على مساجد ومتاجر مملوكة لمسلمين، وضربوا رجلاً في بلدة تشيلو على الساحل الغربي لسريلانكا، يوم الأحد، في إطار خلاف بدأ على فيسبوك.
وذكرت تقارير بوسائل إعلام سريلانكية أن حوادث أخرى وقعت في عدة مناطق قريبة خلال الليل.
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