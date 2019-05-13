بومبيو يرجئ زيارته لموسكو ويتوجه إلى بروكسل لبحث الملف الإيراني

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلغي زيارة موسكو خلال رحلته إلى روسيا.

وأضاف المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، في منتجع سوتشي، المطل على البحر الأسود كما هو مقرر يوم الثلاثاء.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن بومبيو، الذي غادر من قاعدة أندروز المشتركة القريبة من واشنطن في طريقه إلى بروكسل، سيعقد محادثات مع مسؤولين أوروبيين بشأن إيران وقضايا أخرى، اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه إلى روسيا.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الجمعة، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر إلى روسيا في الفترة من 12 إلى 14 مايو/أيار؛ حيث سيجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.