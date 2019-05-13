الخارجية السعودية: استهداف سفن تجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات عمل إجرامي خطير

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن استهداف سفن شحن في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، يعد عملا إجراميا يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأضاف المسؤول أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.